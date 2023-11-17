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Goodyear Tire & Rubber закроет два завода в Германии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. остановит работу двух производственных предприятий в Германии в рамках плана реорганизации бизнеса в регионе EMEA, сообщает MarketWatch.

Заводы в Фюрстенвальде и Фульде будут закрыты для снижения производственных затрат, что приведет к сокращению около 1,75 тыс. рабочих мест.

В мае компания заявляла о том, что объемы производства на предприятии в Фульде будут сокращены примерно на 50%.

В Германии у компании есть еще три производственные площадки, расположенные в Ханау, Ризе и Виттлихе.

Также Goodyear Tire сообщила, что стремится достичь ежегодной экономии примерно в $60 млн к концу 2025 года, $100 млн – в 2026 году и $120 млн – в 2027 году.

Котировки акций Goodyear выросли на 0,9% в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась почти на 40% (до $4 млрд), фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 35%.

Goodyear Goodyear Tire & Rubber Германия
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