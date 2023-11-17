ЦБ РФ утвердил новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк России утвердил поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников, которые, в частности, дают новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР).

Согласно сообщению регулятора, новое определение учитывает сложившиеся практики на рынке. Сейчас инвесторы могут получать рекомендации, за которые советник не несет ответственности, поскольку использует дисклеймер "не является инвестиционной рекомендацией".

Теперь ИИР будет считаться информация, если в ней есть указание, что инструмент соответствует финансовому положению клиента, его целям, допустимому риску, ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера.

Чтобы инвестор понимал, когда он получает рекомендацию, а когда нет, инвестиционным советникам рекомендуется маркировать информацию аналитического или рекламного характера.

Согласно новой редакции документа, дисклеймер должен быть написан удобочитаемым шрифтом.

Новый стандарт вступит в силу 18 мая 2024 года.