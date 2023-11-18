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"Газпром" приступил к отбору газа из своих подземных хранилищ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" по мере сезонного понижения температуры воздуха на территории Российской Федерации приступил к отбору газа из своих подземных хранилищ.

Как сообщает ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", дожимные компрессорные станции газотранспортного общества были переведены в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ - крупнейшего хранилища "Газпрома".

"Они уже отобрали и отправили в газовые магистрали около полумиллиарда кубических метров голубого топлива", - информирует корпоративное издание "Газовый форпост".

"Газ из подземного хранилища поступает в магистральные газопроводы и распределяется в зависимости от режимов газотранспортной системы. Дополнительные газовые потоки восполняют потребности в топливе жителей Северного Кавказа и республик Закавказья", - отмечают газовики.

К началу сезона на ДКС-1 и ДКС-2 выполнили все необходимые подготовительные работы, которые с приходом холодов обеспечивают четкое функционирование всех систем станций. На производственных объектах для повышения надежности оборудования провели техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, выполнили диагностическое обследование. В режиме отбора ДКС-1 и ДКС-2 будут работать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что суммарно в системе ПХГ "Газпрома" к началу сезона отбора 2023/2024 года сформирован оперативный резерв газа в объеме 72,842 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ выведена на уровень 858,8 млн куб. м.

Газпром газ ПХГ
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