Coca-Cola Europacific и AEV купят филиппинский бизнес Coca-Cola за $1,8 млрд

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Британская компания Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) и филиппинский конгломерат Aboitiz Equity Ventures (AEV) договорились о покупке у американской Coca-Cola Co. ее бизнеса на Филиппинах - Coca-Cola Beverages Philippines (CCBPI) - за $1,8 млрд, говорится в сообщении CCEP на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

В рамках сделки CCEP получит 60% CCBPI, остальные 40% получит AEV. В случае непредвиденных обстоятельств, которые заставят конгломерат отказаться от участия в сделке, CCEP может по усмотрению Coca-Cola Co. получить 60% или 100% ее филиппинского бизнеса.

Сделка обеспечит для CCEP статус крупнейшей в мире компании по розливу напитков Coca-Cola с точки зрения как выручки, так и объемов. О сроках закрытия сделки не сообщается. Ранее говорилось, что транзакцию планируется завершить в конце 2023 года.

В 2021 году CCEP вышла на рынки Австралии, Индонезии, а также некоторых других стран и территорий Тихоокеанского региона.