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Coca-Cola в IV квартале увеличила выручку на 7%, лучше прогноза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 3%, несмотря на 7-процентный рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,97 млрд, или $0,46 в расчете на акцию, по сравнению с $2,03 млрд, или $0,47 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,49 на акцию и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась до $10,85 млрд по сравнению с $10,13 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $10,68 млрд.

Органический рост выручки в минувшем квартале составил 12%, в том числе в Северной Америке - 5%, в Латинской Америке - 23%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - 25%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 13%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 2% год к году.

Продажи газированных безалкогольных напитков увеличились на 2%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - на 6%. Реализация воды и спортивных напитков повысилась на 1%, кофе - сократилась на 7%, чая - почти не изменилась.

Согласно прогнозу Coca-Cola, скорректированная прибыль компании в 2024 году вырастет на 4-5% по сравнению с показателем 2023 года. Эксперты ожидают ее подъема на 4,5%.

Повышение скорректированной прибыли без учета курсовых разниц составит 8-10%, органический рост выручки - 6-7%, прогнозируют в Coca-Cola.

Акции Coca-Cola прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник.

Coca-Cola США
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