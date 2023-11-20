НРД получил 3,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2032"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,6 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.