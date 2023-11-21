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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Китай и Саудовская Аравия заключили соглашение о валютном свопе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая и Центральный банк Саудовской Аравии подписали соглашение о валютном свопе, сообщает "Синьхуа".

Объем соглашения составляет 50 млрд юаней (почти $7 млрд) или 26 млрд риялов. Оно будет действовать в течение трех лет и может быть пролонгировано по взаимному согласию сторон.

Ожидается, что данная сделка поможет укрепить финансовое сотрудничество между Китаем и Саудовской Аравией, расширит использование национальных валют двух стран и будет способствовать упрощению торговли и инвестиций, говорится в заявлении НБК.

Китай Народный банк Китая НБК Саудовская Аравия
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