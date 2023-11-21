Рынок акций РФ подрос к 3220п по индексу МосБиржи во главе с Ozon и "Татнефтью"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник подрос по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent закрепилась выше $82 за баррель) и укрепления рубля. Индекс МосБиржи поднялся в район 3220 пунктов во главе с расписками Ozon, бумагами Polymetal и обновившими максимум за месяц бумагами "Татнефти" на рекомендациях по дивидендам за III квартал; подешевели бумаги компаний-экспортеров и упали на 11% на дебютных после IPO торгах бумаги ПАО "Евротранс".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3218,48 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1153,88 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 5%.

Доллар к 18:50 стоил 87,88 рубля (-0,52 рубля), минимум дня - 87,66 руб./$1.

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