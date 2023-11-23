Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных сигналов с мировых рынков капитала (нефть Brent просела ниже $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,4%, лидируют в росте акции ВТБ и Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3234,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1157,11 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 88,02 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+1%), Polymetal (+1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", у российского рынка акций все еще нет серьезных поводов для роста, в четверг торговля в боковой формации продолжится. Рубль укрепляется, а нефть дешевеет. Индекс МосБиржи торгуется в краткосрочном нисходящем канале, накануне индикатор достиг верхней его границы. С учетом давления внешних факторов, вероятнее всего, что индекс не сумеет ее преодолеть и завершит сессию четверга в незначительном "минусе". В США торги не проводятся в связи с празднованием Дня благодарения.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи может попытаться подняться выше отметки 3250 пунктов при поддержке акций из нефтегазового и финансового секторов. Нефтяные котировки накануне поздно вечером смогли восстановиться, цены на Brent вернулись выше $80 за баррель. Из-за праздничного дня в США, торги нефтью в четверг не проводятся, что скорее позитивно для российского рынка, так как снижает риски ухудшения настроений в случае дальнейшего отката цен на нефть, считает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне превысил 20-дневную среднюю величину за счет роста акций Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и ВТБ. Четвертую сессию подряд в "плюсе" завершили расписки TCS Group - компания в четверг опубликовала финотчет за III квартал, который оказался ожидаемо сильным, отмечает Головинов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,4-0,5% перед перерывом на День благодарения, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали 60,5 пункта. Показатель снижается четвертый месяц подряд. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, ноябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Заказы на товары длительного пользования в стране, по данным правительства, упали в октябре на 5,4% месяц к месяцу на фоне сокращения числа контрактов на пассажирские лайнеры Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 3,4% после роста на 4% в сентябре. Снижение показателя по итогам октября стало вторым по масштабам с апреля 2020 года.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский рынок закрыт по случаю Дня благодарности труду, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Объемы торгов невелики также в связи с празднованием Дня благодарения в США и малым количеством важных новостей. На следующей неделе инвесторы ждут данных о прибылях китайских промпредприятий за октябрь и их активности в ноябре.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижение после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США. В среду цена Brent локально падала к $78,4 за баррель (-4,8%), но вечером отскочила к $82 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $80,99 за баррель (-1,2% и -0,6% в среду), январская цена WTI - $76,3 за баррель (-1% и -0,9% накануне).

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Агентство Bloomberg передавало, что альянс ОПЕК+, планировавший встречу на эти выходные, похоже, столкнулся с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами альянса по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Согласно оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в следующем году будут оставаться в районе $80 за баррель.

Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто, ожидают в Rystad, не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Тем временем, Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.