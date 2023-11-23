Уолл-стрит закрылась ростом индексов перед перерывом на День благодарения

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тысячи и составило 209 тысяч, сообщило в среду министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тысячи, а не 231 тысячу, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 229 тысяч.

В свою очередь, индекс потребительского доверия в Штатах в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали 60,5 пункта. Показатель снижается четвертый месяц подряд. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, ноябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Заказы на товары длительного пользования в стране, по данным правительства, упали в октябре на 5,4% месяц к месяцу на фоне сокращения числа контрактов на пассажирские лайнеры Boeing Co., чьи акции подорожали на 0,8% на торгах в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 3,4% после роста на 4% в сентябре. Снижение показателя по итогам октября стало вторым по масштабам с апреля 2020 года.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения. По данным опроса LendingTree, 60% американцев планируют или рассматривают возможность его празднования в этом году.

День накануне этого праздника традиционно является одним из самых активных в транспортной отрасли. Капитализация авиакомпаний United Airlines Holdings и American Airlines Group увеличилась перед Днем благодарения на 0,9% и 1,5% соответственно, крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corp. - на 1,9%.

Рыночная стоимость Ford Motor выросла на 0,7%. Автопроизводитель возобновил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Мичигане, которое было приостановлено два месяца назад из-за забастовки профсоюза работников автопрома. При этом мощность завода заметно уменьшится по сравнению с прежде запланированной.

Котировки акций Microsoft Corp. повысились на 1,3% после новостей о возвращении недавно перешедшего в нее Сэма Альтмана на пост главы OpenAI - разработчика ChatGPT, в которого софтверный гигант вложил $10 млрд в этом году.

Между тем бумаги Nvidia Corp. подешевели на 2,5%, до $487,16 за штуку, хотя эксперты ряда мировых банков повысили их прогнозную стоимость после выхода сильного отчета чипмейкера за третий финансовый квартал, в том числе JPMorgan Chase - до $650 с $600 за штуку, Mizuho - до $625 с $595, Itau BBA - до $640 с $600. Nvidia в августе-сентябре нарастила чистую прибыль более чем в 13 раз, до $9,2 млрд, и увеличила выручку более чем втрое - до $18,1 млрд, причем последняя оказалась рекордной за всю историю компании.

Капитализация Deere & Co. сократилась на 3,1%. Производитель сельскохозяйственного оборудования в четвертом финквартале сократил выручку на 1% и дал слабый прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год.

Цена акций Autodesk Inc. упала на 6,9%, несмотря на сильную квартальную отчетность и улучшение годовых прогнозов.

Капитализация сетей магазинов одежды Urban Outfitters и Nordstrom Inc., отчитавшихся во вторник о чистой прибыли по итогам третьего финквартала лучше ожиданий, сократилась на 12,4% и 4,6% соответственно.

Бумаги аэрокосмической Virgin Galactic подешевели на 6,6% - до $1,99 за штуку - после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг до "ниже рынка" с "на уровне рынка", прогнозную стоимость - до $1,75 с $4.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,53% и достиг максимальных с 14 августа 35273,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,41% - до 4556,62 пункта, максимума с 1 августа.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,46% и составил 14265,86 пункта.