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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

"Газпром" сократит инвестпрограмму-2024 до 1,57 трлн руб. с 2 трлн руб. в 2023 г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционная программа головной компании ПАО "Газпром" на 2024 год запланирована в объеме 1,574 трлн рублей, сообщил концерн.

Согласно первоначальной версии бюджета, на 2023 год размер инвестиционной программы по финансированию головной компании ПАО "Газпром" был запланирован в размере 2,3 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была уменьшена на 334,34 млрд руб. - до 1,966 трлн руб.

На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланировала в объеме 1,758 трлн рублей, после пересмотра она была увеличена до 1,98 трлн рублей.

"Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2024 год - 1 трлн 573,627 млрд руб.", - пишет компания.

"Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать, исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании", - отмечает ПАО.

Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2024 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа, также говорится в сообщении.

Инвестиционную программу и бюджет концерна на будущий год в четверг рассматривало правление ПАО. Далее этот вопрос поступит на утверждение совета директоров концерна.

Газпром
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