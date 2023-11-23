Рубль в четверг почти не изменился к доллару и заметно подешевел к евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США отыграл потери первой половины дня и незначительно повысился, евро, напротив, ускорил темпы роста на Московской бирже на закрытии торгов в четверг. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и после заметного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 88,4 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 5 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,57 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,39 копейки, до 92,08 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,7 копейки – до 12,34 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам четверга при сниженной активности участников, так как в четверг в связи с Днем благодарения закрыты биржи США. В отсутствии значимых новостей динамика доллара и евро на внутреннем валютном рынке в значительной степени была обусловлена колебаниями доллара и евро на Forex, где евро укрепляется после заметного роста доллара вечером в среду.

Накануне поддержку американской валюте оказали сильные данные по национальному рынку труда, повысившие вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., заявило в среду министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В пользу сохранения жесткой ДКП говорят и свежие данные Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди американского населения в этом месяце повысились до максимальных с апреля 4,5% по сравнению с 4,2% в октябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) – до отмечавшихся последний раз в 2011 году 3,2% с 3%.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Комментарии

Доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре до 17%, заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"На начало 2022 года доля "токсичных" валют (по внешнеторговым операциям - ИФ) составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась – по крупнейшим (это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем) сейчас доля "токсичных" валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%. Все остальное – это, прежде всего, юань – основная теперь валюта иностранная на нашем рынке, и рубль, и в меньшей степени уже другие валюты", - сообщила Данилова.

Она отметила, что чем меньше используются валюты недружественных стран, тем меньше российские компании подвержены санкционной угрозе. По словам Даниловой, доля валютных корпоративных кредитов с начала 2022 года к 1 ноября 2023 года снизилась с 25% до 17%, доля валютных депозитов юрлиц - с 30% до 23%, вкладов физлиц - с 20% до 9%. Постоянно увеличивается доля дружественных валют, в первую очередь доля юаня. Доля дружественных валют в корпоративных средствах за последние полгода выросла с 32% до 49%, заявила Данилова.

"Рубль приостановил продолжающееся с середины октября укрепление. К вечеру четверга курс пары "доллар-рубль" стабилизировался в диапазоне 88,3-88,5 руб./$1 после утреннего снижения до менее 88 руб./$1. Дополнительный спрос на валюту создают участники рынка, регулирующие валютную позицию после замещения очередной порции евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"На прошлой неделе рубль преодолел отметку в 92 за доллар, после чего его укрепление стремительно продолжилось вплоть до 88 за доллар. Основные причины, поддерживающие рубль, не изменились: это усиление контроля за продажей валютной экспортной выручки, жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ РФ (возможно, ключевая ставка будет повышена в декабре), а также внушительный профицит по счету текущих операций в октябре (примерно на уровне прошлого года). Все это внесло свой вклад в укрепление национальной валюты. Что касается обозримого будущего, то рубль, скорее всего, продолжит укрепляться, мы вполне можем увидеть и уровень 80-85 руб./$1. Во-первых, инфляция в РФ все еще выше целевого уровня, регулятор скорее всего будет держать ставку на повышенном уровне в первой половине года. Во-вторых, бюджет на 2024 год сверстан, исходя из низкого дефицита, поэтому слабый рубль не то чтобы выгоден для экономики и бюджета. Напротив, в приоритете у властей, скорее всего, будет стабильность курса рубля", - рассказал "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок падают примерно на 1,5% в четверг вечером на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 1,35% до $80,88 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 1,45% до $75,98 за баррель. Основная сессия в четверг проводиться не будет из-за празднования Дня благодарения.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планировавшееся на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также было перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 ноября на 4,42 копейки, до 88,1206 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,98 копейки, до 96,2273 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг в валютной сессии Московской биржи из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День благодарения. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,34 копейки и составил 88,1825 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $956,462 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 8,68 копейки, до 96,1798 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 10,25 копейки, до 96,2795 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR534,908 млн, из которых EUR161,445 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,463 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 ноября поднялась на 9 базисных пунктов - до 15,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 6 базисных пунктов - до 14,31% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,23% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 10,8% годовых.