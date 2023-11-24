Инфляция в Японии в октябре ускорилась до максимума за три месяца

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 3% в сентябре и достигли максимума за три месяца.

Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 3,2%, по данным Trading Economics.

Продукты питания в октябре подорожали на 8,6% (месяцем ранее - на 9%), одежда и обувь - на 3% (3,4%), транспорт - на 3,2% (3,5%), мебель и товары для дома - на 6,9% (6,2%). Между тем цены на образовательные услуги увеличились на 1,3% (как и в сентябре), на медицинские - на 2,3% (2,4%).

Коммунальные услуги подешевели по итогам девятого месяца подряд - на 10% (в сентябре - на 14,3%), в том числе стоимость электроэнергии опустилась на 16,8% и газа - на 10,2%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,9% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре. При этом эксперты ожидали более сильного ускорения роста - до 3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже девятнадцать месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 4% против 4,2% в сентябре.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца. В сентябре данный показатель составлял 0,3%.