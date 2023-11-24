В Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о продолжении реализации городской программы льготного факторинга для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Продолжение реализации программы льготного факторинга позволит придать дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать стабилизации цен для конечных потребителей, отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что в рамках этой программы московские предприниматели уже заключили более 830 договоров факторинга на общую сумму свыше 24 млрд рублей. На один рубль бюджетных средств субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогли привлечь 58 рублей заемного финансирования. По информации Ассоциации факторинговых компаний России, программа охватила 24% всех субъектов МСП – пользователей факторинга.

В 2022 году Москва первой в России запустила программу льготного факторинга, предназначенную для субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя осуществление расчетов с покупателями.

Предприниматели могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 млн рублей по ставке 13,5% годовых. Срок субсидирования – 12 месяцев.

За поддержкой могут обратиться предприниматели, осуществляющие деятельность в одной из отраслей, включая производство, научные исследования и разработки, информация и связь, деятельность в области архитектуры, здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений, креативных индустрий, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели.

В программе участвуют Сбербанк Факторинг, Совкомбанк Факторинг, ВТБ Факторинг, МСП Факторинг (группа ПСБ), РСХБ Факторинг.