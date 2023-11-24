Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Покупательная способность европейцев выросла на 5,8% в 2023 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Покупательная способность европейцев в 2023 году увеличилась на 5,8% и достигла 17,688 тыс. евро на душу населения, сообщила исследовательская компания GfK.

В целом в Европе населению в уходящем году были доступны около 12,1 трлн евро, которые можно было потратить на продукты питания, оплату жилья и коммунальных услуг, страхование и пенсионные накопления, отдых, мобильную связь и другие покупки.

При этом показатели располагаемого дохода существенно различаются между 42 странами, данные которых были проанализированы GfK. Самые высокие результаты были отмечены в Лихтенштейне, Швейцарии и Люксембурге, в то время как в Белоруссии, Косово и на Украине они были самыми низкими. В результате разница между доходами жителей Лихтенштейна и Украины составила около 28 раз.

Показатели 16 из 42 государств превышают среднее значение по региону, в то время как в 26 странах был зафиксирован уровень покупательной способности ниже среднего.

"В этом году европейские страны вновь фиксируют значительный рост покупательной способности, в среднем почти на 6%, но это не может полностью компенсировать все еще высокую инфляцию", - заявил эксперт GfK Тим Вебер.

Тройка лидеров по уровню покупательной способности не изменилась по сравнению с прошлым годом: Лихтенштейн - 68,8 тыс. евро на душу населения (в 3,9 раза выше среднего значения для всех стран региона), Швейцария - 49,6 тыс. евро (больше в 2,8 раза), Люксембург - 40,9 тыс. евро (в 2,3 раза выше).

В топ-10 входят также Исландия, Дания, Ирландия, Австрия, Норвегия, Германия и Великобритания. При этом Ирландия поднялась вверх сразу на четыре позиции - до шестого места, в то время как Британия потеряла три позиции и оказалась на последнем месте в десятке.

На замыкающей рейтинг Украине располагаемые доходы населения составляют 2 478 евро на человека, говорится в ежегодном исследовании GfK.

Великобритания Германия Швейцария Дания Лихтенштейн Украины Люксембург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Падение акций Polymetal превысило 9%

Падение акций Polymetal превысило 9%

ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

BASF изучает продажу Wintershall Dea

BASF изучает продажу Wintershall Dea

Правительство утвердило квоты на вывоз удобрений до конца мая 2024 года

Суд в Москве взыскал с Credit Suisse $13,6 млн в пользу банка "Зенит"

Суд в Москве взыскал с Credit Suisse $13,6 млн в пользу банка "Зенит"

Суд начал процедуру банкротства экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Падение акций Polymetal превысило 15% на корпоративных новостях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });