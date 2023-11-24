Покупательная способность европейцев выросла на 5,8% в 2023 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Покупательная способность европейцев в 2023 году увеличилась на 5,8% и достигла 17,688 тыс. евро на душу населения, сообщила исследовательская компания GfK.

В целом в Европе населению в уходящем году были доступны около 12,1 трлн евро, которые можно было потратить на продукты питания, оплату жилья и коммунальных услуг, страхование и пенсионные накопления, отдых, мобильную связь и другие покупки.

При этом показатели располагаемого дохода существенно различаются между 42 странами, данные которых были проанализированы GfK. Самые высокие результаты были отмечены в Лихтенштейне, Швейцарии и Люксембурге, в то время как в Белоруссии, Косово и на Украине они были самыми низкими. В результате разница между доходами жителей Лихтенштейна и Украины составила около 28 раз.

Показатели 16 из 42 государств превышают среднее значение по региону, в то время как в 26 странах был зафиксирован уровень покупательной способности ниже среднего.

"В этом году европейские страны вновь фиксируют значительный рост покупательной способности, в среднем почти на 6%, но это не может полностью компенсировать все еще высокую инфляцию", - заявил эксперт GfK Тим Вебер.

Тройка лидеров по уровню покупательной способности не изменилась по сравнению с прошлым годом: Лихтенштейн - 68,8 тыс. евро на душу населения (в 3,9 раза выше среднего значения для всех стран региона), Швейцария - 49,6 тыс. евро (больше в 2,8 раза), Люксембург - 40,9 тыс. евро (в 2,3 раза выше).

В топ-10 входят также Исландия, Дания, Ирландия, Австрия, Норвегия, Германия и Великобритания. При этом Ирландия поднялась вверх сразу на четыре позиции - до шестого места, в то время как Британия потеряла три позиции и оказалась на последнем месте в десятке.

На замыкающей рейтинг Украине располагаемые доходы населения составляют 2 478 евро на человека, говорится в ежегодном исследовании GfK.