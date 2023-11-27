Цены на пшеницу из России начали активно расти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Экспортные цены на пшеницу из РФ начали активно расти под влиянием увеличивающегося спроса импортеров и снижения поставок из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс".

Так, пшеница (протеин 12,5%) с поставкой в декабре за неделю подорожала на $5, до $235 за тонну (FOB), с поставкой в январе - до $241. Однако, как отмечают эксперты, российская пшеница по-прежнему остается самой дешевой на рынке. Так, цена французской пшеницы составляет $248, германской - $252 за тонну.

Как сообщили в центре, на прошедшей неделе были проведены сразу четыре тендера по закупке пшеницы со стороны таких стран, как Алжир, Тунис, Иордания (мукомольная пшеница) и Южная Корея (фуражная пшеница). Тунис закупил 100 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 20 декабря по 20 января по $278,95-279,69 за тонну (C&F), что на $10 выше, чем на тендере в конце октября. Уровень цен на иорданском и южнокорейском тендерах остался прежним.

С учетом непогоды в южных портах эксперты "Русагротранса" снизили до 3,35 млн тонн прогноз отгрузки пшеницы в ноябре с прежних 4,3-4,4 млн тонн. Это на 1,4 млн тонн ниже, чем было экспортировано в ноябре 2022 года. В декабре за счет переходящих объемов и при условии улучшения погоды вывоз может восстановиться до уровня в 4,4-4,5 млн тонн, как и год назад, прогнозируют они.