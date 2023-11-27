Рост котировок Polymetal в ходе торгов 27 ноября превышал 20%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - На торгах на "Мосбирже" 27 ноября рост котировок Polymetal достигал 23,9% (до 490 рублей за штуку) после падения на 30% в предыдущие дни.

К 13:45 котировки ценных бумаг компании немного отошли от достигнутых максимумов, составив 463,9 рубля за акцию (+17,3%), при этом объем торгов к данному моменту превысил 5,1 млрд рублей.

Падение котировок Polymetal по итогам торгов пятницы составило 18%, 23 ноября они подешевели на Московской бирже на 13,8%. Таким образом, за два торговых дня акции компании снизились в цене почти на 30%.

Компания "БКС Мир Инвестиций" сохраняет рекомендацию "покупать" для ценных бумаг Polymetal с целевой ценой 820 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста более 100% с уровней пятницы, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания объявила в четверг о планах обмена акций, заблокированных в НРД в результате санкций, на новые, выпущенные на бирже МФЦА (Международный финансовый центр "Астана", Казахстан). Акции необоснованно отреагировали 27%-м падением. Реакция бумаг была обусловлена риском невозможности получения дивидендов в российском периметре, а также неопределенности по продаже российских активов. Полагаем, что обмен акций не ухудшает фундаментальную оценку активов и акций компании. Сохраняем рекомендацию "покупать" и участвовать в обмене; текущий P/E компании, равный 3х - кратно ниже исторического среднего в 10х", - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

Polymetal 23 ноября сообщила, что хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Но в связи с различными ограничениями предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями.

Согласно законодательству МФЦА, для проведения предложения по обмену акций требуется одобрение акционерами. Собрание, на которое вынесен соответствующий вопрос, назначено на 8 декабря.

Аналогично предыдущему предложению по обмену Polymetal намерен погасить акции, которые будут обменяны, при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента они будут храниться на казначейских счетах.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).