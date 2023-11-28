Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением большинства рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля и смешанных сигналов с внешних рынков капитала; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, индекс РТС незначительно изменился. Продолжили коррекционный рост акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3186,33 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1132,42 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 88,61 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги ОК "Русал" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), акции ВТБ (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+4,8%), "Московской биржи" (+1%), "РусГидро" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), расписки OZON (+0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, в Азии динамика фондовых индексов смешанная на фоне ослабления доллара до 3-месячного минимума и снижения доходности казначейских облигаций США. Цены на нефть незначительно подрастают в преддверии встречи ОПЕК+.

На российском рынке для дальнейшего роста индекса МосБиржи отсутствуют явные стимулы, что позволяет предположить возможный откат на 3100 пунктов, если во вторник будет пробит уровень поддержки 3175 пунктов.

Акции Polymetal с начала недели отскакивают вверх после интенсивных распродаж на прошлой неделе, однако текущий "шорт сквиз" не делает их привлекательными для инвестиций. Вполне возможно, распродажи могут продолжиться. Сбербанк, несмотря на обновление максимумов с начала 2022 года, также перешел к снижению, возможно, под влиянием заявлений главы ВТБ о негативном будущем банковской системы в 2024 году, отмечает Кабаков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ принципиально ситуация не меняется - индекс МосБиржи продолжает консолидацию около отметки 3200 пунктов и готовится к сильному движению.

В лидерах роста накануне выступили бумаги Polymetal после потери за предыдущие два дня почти трети капитализации. Поводом для небольшой паники послужила информация, что компания обменяет пострадавшим от санкций инвесторам их акции на бумаги, которые торгуются в Казахстане. Сбербанк сумел обновить годовой максимум, но закрыл день с потерями. Бумага находится на линии поддержки краткосрочного восходящего тренда, рынок жаждет увидеть акции Сбера по 300 рублей, считает эксперт.

"В целом же не ждем, что негативные настроения на рынке акций продлятся долго. Внешний фон во вторник складывается нейтральным – нефть Brent стоит около $80 за баррель, промышленные и драгоценные металлы торгуются разнонаправленно", - отмечает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций просели на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали новости компаний и данные рынка недвижимости США.

Продажи новых домов в стране в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не 759 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в октябре до 723 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

В среду станет известна вторая оценка динамики ВВП США в III квартале, а в четверг – октябрьское значение индекса PCE Core – ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

Внимание инвесторов также направлено на выступления ряда представителей ФРС на этой неделе.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре снизился до минимальных с мая 97,2 пункта по сравнению с 98,1 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Банк Кореи. Индикатор снижается четвертый месяц подряд.

В четверг рынок ждет подведения итогов очередного заседания южнокорейского ЦБ. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки регулятором на уровне 3,5%.

Также в четверг станут известны официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) для экономики Китая за ноябрь, данные о розничных продажах в Японии в октябре.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут после снижения днем ранее.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $80,15 за баррель (+0,2% и -0,7% в понедельник), январская цена WTI - $75,02 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне).

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании и 25%-ный шанс, что добыча будет повышена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.