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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Десятилетний портфель заказов "Росатома" составляет около $200 млрд

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Портфель заказов госкорпорации "Росатом" на десятилетний период составляет порядка $200 млрд, сообщил глава компании Алексей Лихачев на "Примаковских чтениях" во вторник.

"То есть мы обеспечены работой не только сегодня, но и завтра", - отметил он.

При этом, согласно его выступлению, речь идет только о 33 проектах большой мощности в 11 странах, заказы на малые станции "Росатом" в "портфеле" пока не учитывает. "Сюда мы пока не включаем малую мощность, хотя по ней есть серьезные заделы", - отметил Лихачев.

Алексей Лихачев Росатом
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