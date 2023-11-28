"Газпром" оценил в 20% среднесрочную обеспеченность приемных мощностей СПГ Европы

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европа, провозгласившая курс на замещение российского газа поставками СПГ, к настоящему моменту имеет очень невысокий уровень его контрактации на долгосрочную перспективу, отмечает "Газпром".

Совет директоров концерна во вторник заслушал ежегодный доклад о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

Объем мировой торговли СПГ в 2022 году увеличился на 4% по сравнению с 2021 годом. Но за три квартала 2023 года прирост замедлился и составил всего 2% к аналогичному периоду 2022 года.

В перспективе существенное увеличение производства СПГ ожидается, в частности, в США, Катаре и России, снижение прогнозируется в Австралии. "Значительный вклад в развитие отечественной отрасли СПГ внесет "Газпром". В результате Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире", - уверены в "Газпроме".

Ожидается, что в долгосрочной перспективе основной мировой прирост спроса на СПГ обеспечат Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Европа, наоборот, может сократить импорт СПГ по отношению к рекордному уровню 2022 года. "Это в значительной степени будет обусловлено сокращением потребления газа в регионе на фоне дальнейшего ослабления его экономического и промышленного потенциала. Еще одним фактором является низкий уровень обеспеченности контрактами на поставку СПГ - менее 20% от прогнозируемой мощности европейских регазификационных терминалов в 2035 году", - отмечают эксперты "Газпрома".

При этом в российском концерне подчеркивают: "На мировом рынке продолжают фиксироваться случаи неисполнения поставщиками и производителями СПГ обязательств по долгосрочным контрактам. Недобросовестные действия отдельных компаний из Европы и США оказывают негативное влияние на надежность поставок газа потребителям".

В том числе речь может идти о компании SEFE (до изъятия властями Германии у "Газпрома" она называлась Gazprom Marketing and Trading). Она отвечала за поставку продукции завода "Ямал СПГ" в Индию, но допустила срывы поставки.