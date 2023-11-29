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Инвесткомпания Permira готовится вывести на IPO бренд обуви Golden Goose

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Permira планирует вывести на IPO в Милане принадлежащий ей итальянский бренд спортивной обуви класса "люкс" Golden Goose в первом полугодии 2024 года, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В качестве организаторов одного из самых ожидаемых в Европе IPO Permira выбрала Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., а также Mediobanca Group.

По словам одного из источников FT, Golden Goose может получить оценку порядка 3 млрд евро в ходе IPO. Консультантом Permira в этом процессе выступает инвестбанк Lazard.

Бренд Golden Goose, созданный в Венеции в 2000 году, является фаворитом многих звезд, включая Тейлор Свифт и Селену Гомес, отмечает FT. Обувь бренда стоит порядка 500 евро за пару.

Permira приобрела Golden Goose в 2020 году у конкурирующей Carlyle за 1,3 млрд евро.

На прошлой неделе производитель обуви сообщил, что его выручка в третьем квартале выросла на 16%, до 145 млн евро.

В октябре этого года германский производитель обуви Birkenstock Holding Ltd. провел IPO на $1,48 млрд, получив оценку примерно в $8,6 млрд. После IPO акции компании подорожали на 18%.

Милан Permira Golden Goose Италия
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