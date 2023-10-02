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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Производитель обуви Birkenstock планирует привлечь от IPO до $1,6 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель обуви Birkenstock Holding Ltd. планирует привлечь до $1,6 млрд от первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Birkenstock разместит 10,75 млн новых акций по цене от $44 до $49 за бумагу. Контролирующий акционер компании, инвестфирма L Catterton, предложит еще 21,51 млн акций по той же стоимости. Окончательный прайсинг ожидается 10 октября, начало торгов - 11 октября.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Birkenstock
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