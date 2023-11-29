Сводный индекс доверия в еврозоне в ноябре вырос выше прогноза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до 93,8 пункта по сравнению с пересмотренными 93,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 93,7 пункта с объявленного ранее октябрьского уровня в 93,3 пункта, по данным Trading Economics.

Несмотря на небольшое повышение, значение индекса находится на уровне, которое говорит о сохраняющемся пессимизме потребителей и бизнеса в условиях высоких процентных ставок и устойчивого инфляционного давления.

Индекс доверия в промышленном секторе в этом месяце понизился до минус 9,5 пункта с минус 9,2 пункта в октябре, в сфере розничной торговли - вырос до минус 7 пункта с минус 7,4 пункта, в сфере услуг - до 4,9 пункта с 4,6 пункта, в строительном секторе - до минус 4,8 пункта с минус 5,5 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до минус 16,9 пункта с минус 17,9 пункта месяцем ранее.