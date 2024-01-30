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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Сводный индекс доверия в еврозоне в январе снизился до 96,2 пункта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в январе понизился до 96,2 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии.

В декабре значение индекса составляло 96,4 пункта, это рекордный показатель с мая.

Январское значение индикатора совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе в январе понизился до минус 9,4 пункта с минус 9,2 пункта в декабре, в сфере розничной торговли - до минус 5,6 пункта с минус 5,4 пункта, в строительном секторе - до минус 4,3 пункта с минус 3,4 пункта. В сфере услуг индикатор вырос до 8,8 пункта с 8,4 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в уходящем месяце опустился до минус 16,1 пункта с минус 15 пунктов месяцем ранее.

Еврокомиссия еврозона
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