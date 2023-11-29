Сбербанк за 10 месяцев реструктурировал кредиты физлиц на 52 млрд рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк за 10 месяцев 2023 года реструктурировал 117 тысяч розничных кредитов на 52 млрд рублей (без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих), что на 41% меньше по количеству ссуд и на 37% меньше по их сумме к аналогичному периоду 2022 года, говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк за девять месяцев 2023 года реструктурировал 98 тыс. кредитов физлиц на 45 млрд рублей. Таким образом, в октябре банк реструктурировал 19 тыс. розничных кредитов на 7 млрд рублей.

Сбербанк отмечает, что по сравнению с прошлым годом розничные клиенты повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов.

Средний чек реструктуризаций, проведенных в октябре этого года, также снизился и составил 457 тыс. рублей (в октябре 2022 года - 469 тыс. рублей).