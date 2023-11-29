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Мосбиржа начинает расчет индикаторов стоимости юаня на срок 1 неделя

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 4 декабря начинает расчет индикаторов стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях для сделок репо с центральным контрагентом (ЦК) на срок одна неделя RUSFAR CNY и RUSFAR CNY real time, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Расчет индикаторов будет осуществляться на основе самого ликвидного и эффективного сегмента российского денежного рынка – сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Основной индикатор RUSFAR CNY 1 неделя будет рассчитываться один раз в день в 12:30 по Москве на основе сделок репо при объеме торгов не менее 1 млрд китайских юаней. Расчет этого индикатора при объеме менее 1 млрд юаней будет осуществляться на основе заявок и сделок.

Индикатор RUSFAR CNY 1 неделя real time будет рассчитываться на основании заключенных сделок и размещенных заявок каждые 15 минут в период с 10:00 до 12:30.

В настоящее время Мосбиржа рассчитывает индикаторы RUSFAR CNY и RUSFAR CNY real time сроками один день.

Индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке RUSFAR CNY рассчитывается с сентября 2022 года на основе сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Он признан Банком России удовлетворяющим требованиям к финансовым индикаторам. Более 200 участников торгов, подключенных к режиму репо с КСУ, формируют рыночные ставки в анонимном безадресном режиме на стандартные сроки от одного дня до трех месяцев.

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