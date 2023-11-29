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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Equinor уйдет из Нигерии после 30 лет работы в стране

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor сообщила, что уйдет из Нигерии после 30 лет деятельности и продаст свои местные активы нигерийской Chappal Energies.

Equinor владеет 53,85% в договоре нефтегазовой аренды нефти OML 128, включая долю в 20,21% в нефтяном глубоководном месторождении Agbami, где оператором является американская Chevron Corp. На долю Equinor приходилось 26 тысяч баррелей в сутки добычи нефти с месторождения.

"Закрытие сделки, которая требует выполнения определенных условий, включая все одобрения регулирующих органов и контрактов, приведет к фактическому выходу Equinor из страны", - сообщает компания.

Chevron Equinor Нигерия Chappal Energies Agbami Норвегия
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