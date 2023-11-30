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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Рынок акций РФ в четверг просел к 3165 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в конце месяца, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подросшую нефть на ожиданиях дополнительного сокращения ОПЕК+ квот на добычу. Индекс МосБиржи откатился в район 3165 пунктов во главе с бумагами металлургов и финкомпаний, индекс РТС упал к 1115 пунктам на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3165,79 пункта (-0,2%, в течение торгов индекс опускался ниже 3150 пунктов), индекс РТС - 1115,01 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 вырос до 89,45 рубля (+0,9 рубля).

В ноябре индекс МосБиржи потерял 1,1%, индекс РТС прибавил 3,3% на фоне снижения доллара на 3,95 рубля.

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