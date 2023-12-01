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Погрузка на сети РЖД в ноябре снизилась на 1,9%, грузооборот – на 2,2%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" по оперативной информации, в ноябре 2023 года составила 101,5 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

В РЖД отмечают, что в прошедшем месяце сохранился рост отправки по железной дороге зерна (+19,8% к ноябрю 2022 г.), удобрений (+6,8%), металлургических грузов – кокса (+25,5%), чёрных металлов (+5,1%), металлолома (+40%), цветной руды (+9,2%), а также промсырья (+21,6%).

Вместе с тем, в компании поясняют, что динамика погрузки в ноябре была связана с сохраняющимися ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введенных правительством в связи с ситуацией на внутреннем рынке; снижением перевозок строительных грузов из-за завершения ряда крупных инфраструктурных проектов в центральной части страны и закрытием на внеплановый ремонт ряда предприятий-грузоотправителей.

"Развернутые на сети масштабные работы по строительству и капитальному ремонту железнодорожной инфраструктуры, необходимые для ускорения достижения целевых параметров КПМИ (комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - ИФ), не позволили компенсировать выпавшие объемы за счет привлечения других грузов", - сообщают РЖД.

Грузооборот за ноябрь 2023 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2% и составил 216,8 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 3,2% и составил 269,5 млрд т-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2023 г. составила 1 млрд 131,6 млн тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, сообщают РЖД.

За 11 месяцев текущего года железными дорогами было погружено: каменного угля - 321,1 млн тонн (-0,7% к январю-ноябрю 2022 г.), кокса - 10,5 млн тонн (+13,2%), нефти и нефтепродуктов - 191,6 млн тонн (-2,8%), руды железной и марганцевой - 101,8 млн тонн (-4,1%), черных металлов - 62,3 млн тонн (+2,3%), лома черных металлов - 12,9 млн тонн (+5,9%), химических и минеральных удобрений - 58 млн тонн (+4,8%), цемента - 23,1 млн тонн (-2%), лесных грузов - 24,5 млн тонн (-15,7%), зерна - 29,5 млн тонн (+38,6%), строительных грузов - 121,8 млн тонн (-1,7%), руды цветной и серного сырья - 16,4 млн тонн (-1,2%), химикатов и соды - 19,9 млн тонн (-5%), промышленного сырья и формовочных материалов - 29,7 млн тонн (+3%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 108,6 млн тонн (+5%).

Грузооборот с начала 2023 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% и составил 2 трлн 427,5 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 3 трлн 13,1 млрд т-км, что на 0,3% меньше, чем за январь-ноябрь 2022 г.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в ноябре 2023 г. снизилась на 1,9% к тому же периоду прошлого года до 3,384 млн тонн.

По его данным, план погрузки на ноябрь составлял 3,380 млн тонн в среднем в сутки.

РЖД
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