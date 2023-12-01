Акции Pfizer дешевеют на фоне неудачных итогов испытаний препарата от ожирения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Акции американской Pfizer Inc. дешевеют на 4,9% в ходе предварительных торгов в пятницу на неудачных итогах второй фазы клинических испытаний ее препарата от ожирения дануглипрон.

Многие участники испытаний прекратили прием препарата из-за побочных эффектов, хотя снижение веса было значительным, говорится в пресс-релизе компании.

В результате Pfizer решила отказаться от проведения третьей фазы испытаний дануглипрона в лекарственной форме, предполагающей его прием дважды в день, и сосредоточиться на изучении формы, предполагающей прием один раз в день. Данные этих исследований ожидаются в первом полугодии 2024 года.