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Акции Pfizer дешевеют на фоне неудачных итогов испытаний препарата от ожирения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Акции американской Pfizer Inc. дешевеют на 4,9% в ходе предварительных торгов в пятницу на неудачных итогах второй фазы клинических испытаний ее препарата от ожирения дануглипрон.

Многие участники испытаний прекратили прием препарата из-за побочных эффектов, хотя снижение веса было значительным, говорится в пресс-релизе компании.

В результате Pfizer решила отказаться от проведения третьей фазы испытаний дануглипрона в лекарственной форме, предполагающей его прием дважды в день, и сосредоточиться на изучении формы, предполагающей прием один раз в день. Данные этих исследований ожидаются в первом полугодии 2024 года.

Pfizer
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