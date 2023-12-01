Индекс МосБиржи упал на 0,7%, индекс РТС - на 1,8%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением из-за распродаж перед выходными днями на фоне слабости котировок нефти (Brent торгуется ниже $81 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индекс МосБиржи откатился в район 3140 пунктов (минимум почти за два месяца), индекс РТС упал ниже рубежа 1100 пунктов на фоне ослабления рубля. В лидерах снижения в пятницу выступили бумаги "Ростелекома" (-8,1%) и "Селигдара" (-5,8%) после отсечки на бирже дивидендов компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7% и составил 3142,29 пункта, индекс РТС упал на 1,8% до 1095,28 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,4%.

К 18:50 по Москве доллар подорожал на 97 копеек, до 90,42 рубля (+0,97 рубля), в начале торгов курс опускался до 89,15 рубля/$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,4-4,2%, доллар подорожал на 1,82 рубля.

Обыкновенные акции "Ростелекома" в пятницу подешевели до 74,68 рубля (-8,1%), "префы" - до 67,85 рубля (-10,7%). Дивидендные выплаты компании за 2022 год составят 5,4465 рубля на акцию каждого типа.

Также подешевели акции "Яндекса" (-4,4%), расписки OZON (-2,7%), бумаги "РусГидро" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,7% "префы"), расписки TCS Group (-1,8%), акции "Интер РАО" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1%), "Магнита" (+0,5%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели торговался в "красной" зоне, ослабление рубля сдерживало нисходящую коррекцию индекса МосБиржи. В то же время ценовая неуверенности в нефти после решения ОПЕК+ и "фактор пятницы" способствовали фиксации прибыли.

Статистика дня оказалась позитивной. Индекс деловой активности в промышленности КНР (от Caixin) в ноябре вышел в зону роста (50,7 пункта), заметно опередив прогноз (49,3 пункта). Производственный PMI еврозоны также оказался выше ожиданий аналитиков, но остался ниже 50 пунктов - в зоне спада. В понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, "Московская биржа" отчитается об оборотах за ноябрь.

На будущей неделе покупатели могут вернуть индекс МосБиржи выше 3200 пунктов. Опорой для движения может послужить ослабление рубля. Впрочем, для более уверенного импульса потребуются более надежные драйверы, которым может стать рост цен на нефть после переоценки рынком решений ОПЕК+ и на фоне нового витка обострения на Ближнем Востоке. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 декабря - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, итоги состоявшейся накануне встречи ОПЕК+ были восприняты российским фондовым рынком достаточно прохладно, так как добыча нефти будет сокращаться только с января 2024 года. На индекс РТС негативное давление вновь оказал подешевевший рубль.

Цена нефти Brent в пятницу консолидировалась вблизи $81 за баррель, поскольку итоги встречи ОПЕК+ каких-либо сюрпризов и сенсаций не обеспечили. На российском рынке акций неплохо смотрелись бумаги группы Polymetal в силу их недооцененности. В понедельник индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, рынок скептически отнесся к решению ОПЕК+ сократить добычу с января 2024 года до конца I квартала на 2,2 млн б/c. Котировки нефти Brent устремились вниз в направлении $80 за баррель.

Тем не менее, обновленные прогнозы экспертов теперь указывают на дефицит нефти в размере 300 тысяч б/c в первом квартале 2024 года по сравнению с более ранним прогнозом, который подразумевал профицит 300 тысяч б/с. Ожидается, что Brent будет торговаться в коридоре $80-85 за баррель в ближайшие месяцы, что будет способствовать стабильности на российском рынке акций, а слабеющий рубль поможет выйти рынку из коррекции, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи обновил минимум с начала октября и вышел вниз из коридора 3150-3255 пунктов, что указывает на риски развития снижения как минимум в район 3110 пунктов. Индекс РТС откатился к уровням начала ноября из-за наметившегося ослабления рубля. Неделя в целом не отметилась значимыми корпоративными новостями. Рынок оставался в ожидании новых драйверов движения, а в пятницу лишился одной из наиболее интересных дивидендных историй сезона - упали после отсечки акции "Ростелекома", которые дали доходность около 7% годовых.

"Магнит" на данный момент является последним из наиболее ликвидных в России эмитентов, объявивших дивиденды в этом сезоне - компания выплатит из нераспределенной прибыли прошлых лет 412,13 рубля на акцию (доходность 6,5%) с закрытием реестра 11 января 2024 года.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики. Американские индексы сохраняли неуверенность у района годовых пиков, в то время как рынок Европы выглядел более решительно. На следующей неделе инвесторы будут ждать экономических сигналов, позволяющих оценить перспективы движения процентных ставок в Европе и США (в частности, пересмотренной оценки ВВП еврозоны за III квартал и отчета по рынку труда США за ноябрь).

Восходящий тренд по нефти при этом, несмотря на в целом "бычье" решение ОПЕК+, еще не восстановился. Индексы МосБиржи и РТС начали декабрь на умеренно пессимистичной ноте и смотрят в район ближайших поддержек 3110 пунктов и 1085 пунктов. Инвесторы в России пока не находят поводов для новых покупок, при этом одним из важных корпоративных событий следующей недели станет день инвестора Сбербанка, который назначен на 6 декабря. Акции Сбербанка перешли к нисходящей коррекции, но оптимистичные дивидендные сигналы могут помочь их восстановлению от минимумов, а также поддержать весь рынок, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,2-0,9%), в США нет единого вектора (к 18:50 МСК Dow подрос на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-0,5%).

Производственный PMI Японии снизился в ноябре до 48,3 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение до 48,1 пункта. Индекс остается ниже ключевой отметки в 50 пунктов уже шесть месяцев подряд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 50,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 49,8 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены стабилизировались после снижения накануне. К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,01%, до $80,85 за баррель (-2,4% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $76 за баррель (-2,4% в четверг).

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с, Оман - на 42 тысячи б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тысяч б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тысяч б/с - до 500 тысяч б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тысяч б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тысяч б/с - нефтепродуктов.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подешевели акции "Трубной металлургической компании" (-6,7%), ПАО "Наука-связь" (-6,2%), "префы" "Ижстали" (-5,8%), бумаги ПАО "Центральный телеграф" (-5,8%), "Селигдара" (-5,8%, до 64,26 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 2 рубля на бумагу), ПАО "Владимирский химический завод" (-5,5%), "Башнефти" (-5,1%).

Подорожали акции ПАО "Россети Сибирь" (+12,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+4,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+4,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+3,5%), ПАО "ТНС энерго" (+2,9%), ПАО "РБК" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,58 млрд рублей (из них 7,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,51 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,68 млрд рублей на акции "Магнита").