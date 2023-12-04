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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2100 за унцию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Цена золота на спотовом рынке в понедельник превысила отметку в $2100 за унцию, побив рекорд, зафиксированный в августе 2020 года.

Затем, однако, драгметалл отыграл часть подъема. По данным на 9:30 по московскому времени, спотовая цена золота составляет $2084,3 за унцию, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Эксперты полагают, что драгметалл продолжит дорожать в следующем году, отмечая геополитическую напряженность, а также возможность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое будет способствовать ослаблению доллара.

Рынок драгметаллов реагирует на новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке, отмечает глава DHF Capital Бас Койман, слова которого приводит Market Watch.

Завершение перемирия Израиля с ХАМАС, "вероятно, будет способствовать уходу инвесторов от рисков", говорит эксперт.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали в ходе торгов в понедельник на 0,8% - до $2086,5 за унцию.

золото
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