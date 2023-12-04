Объем торгов "Мосбиржи" в ноябре вырос на 68,7% в годовом исчислении

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.

В январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов увеличился на 21,7%, до 1 170,2 трлн рублей с 961,2 трлн рублей.

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с октябрем 2023 года и ноябрем 2022 года:

Ноябрь 2023 г. Окт. 2023 г. Ноябрь 2022 г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 22 22 21 0,0% 4,8% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 978 7 526 4 530 -7,3% 54,0% Рынок акций, ДР и паев 2 131 2 241 859 -4,9% 148,1% Вторичные торги 2 117 2 237 859 -5,4% 146,4% акции российских эмитентов 1 949 2 079 811 -6,3% 140,3% акции иностранных эмитентов 0 0 0 паи и ETF 168 159 48 5,8% 249,7% Размещения/Выкуп 14 4 0 258,0% Рынок облигаций 4 847 5 285 3 671 -8,3% 32,0% Вторичные торги 1 642 1 889 549 -13,1% 199,2% -ОФЗ/ОБР 1 159 1 432 286 -19,1% 304,9% -прочие облигации 483 457 262 5,6% 83,9% Размещения 3 205 3 395 3 122 -5,6% 2,7% -ОФЗ/ОБР 276 119 1 342 132,6% -79,4% -прочие облигации - кроме однодневных 635 580 420 9,5% 51,3% -прочие облигации - однодневные 2 294 2 697 1 361 -14,9% 68,6% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 76 543 86 270 52 350 -11,3% 46,2% Операции РЕПО 64 861 70 892 40 396 -8,5% 60,6% -РЕПО без ЦК 327 682 1 731 -52,1% -81,1% -РЕПО с ЦК 36 778 40 055 26 259 -8,2% 40,1% -РЕПО с ЦК с КСУ 22 901 25 923 10 260 -11,7% 123,2% -РЕПО с СУО в НРД 4 855 4 232 2 145 14,7% 126,3% Депозиты и кредиты 11 681 15 379 11 955 -24,0% -2,3% ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 35 096 32 875 14 796 6,8% 137,2% Сделки спот 9 884 11 368 6 352 -13,0% 55,6% Сделки своп и форварды 25 212 21 508 8 444 17,2% 198,6% СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 446 8 800 3 051 -15,4% 144,0% Фьючерсы 7 183 8 492 2 962 -15,4% 142,5% Опционы 262 308 89 -14,7% 195,0% ТОВАРНЫЙ РЫНОК 55 70 29 -22,3% 90,3% Рынок драгоценных металлов 51 64 14 -20,1% 274,1% Рынок зерна и сахара 4 7 15 -43,0% -75,3% ВСЕГО 126 117 135 542 74 756 -7,0% 68,7%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-ноябре 2023 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с январем-ноябрем 2022 года: