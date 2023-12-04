Объем торгов "Мосбиржи" в ноябре вырос на 68,7% в годовом исчислении
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.
В январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов увеличился на 21,7%, до 1 170,2 трлн рублей с 961,2 трлн рублей.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с октябрем 2023 года и ноябрем 2022 года:
|Ноябрь 2023 г.
|Окт. 2023 г.
|Ноябрь 2022 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|22
|22
|21
|0,0%
|4,8%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|6 978
|7 526
|4 530
|-7,3%
|54,0%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 131
|2 241
|859
|-4,9%
|148,1%
|Вторичные торги
|2 117
|2 237
|859
|-5,4%
|146,4%
|акции российских эмитентов
|1 949
|2 079
|811
|-6,3%
|140,3%
|акции иностранных эмитентов
|0
|0
|0
|паи и ETF
|168
|159
|48
|5,8%
|249,7%
|Размещения/Выкуп
|14
|4
|0
|258,0%
|Рынок облигаций
|4 847
|5 285
|3 671
|-8,3%
|32,0%
|Вторичные торги
|1 642
|1 889
|549
|-13,1%
|199,2%
|-ОФЗ/ОБР
|1 159
|1 432
|286
|-19,1%
|304,9%
|-прочие облигации
|483
|457
|262
|5,6%
|83,9%
|Размещения
|3 205
|3 395
|3 122
|-5,6%
|2,7%
|-ОФЗ/ОБР
|276
|119
|1 342
|132,6%
|-79,4%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|635
|580
|420
|9,5%
|51,3%
|-прочие облигации - однодневные
|2 294
|2 697
|1 361
|-14,9%
|68,6%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|76 543
|86 270
|52 350
|-11,3%
|46,2%
|Операции РЕПО
|64 861
|70 892
|40 396
|-8,5%
|60,6%
|-РЕПО без ЦК
|327
|682
|1 731
|-52,1%
|-81,1%
|-РЕПО с ЦК
|36 778
|40 055
|26 259
|-8,2%
|40,1%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|22 901
|25 923
|10 260
|-11,7%
|123,2%
|-РЕПО с СУО в НРД
|4 855
|4 232
|2 145
|14,7%
|126,3%
|Депозиты и кредиты
|11 681
|15 379
|11 955
|-24,0%
|-2,3%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|35 096
|32 875
|14 796
|6,8%
|137,2%
|Сделки спот
|9 884
|11 368
|6 352
|-13,0%
|55,6%
|Сделки своп и форварды
|25 212
|21 508
|8 444
|17,2%
|198,6%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|7 446
|8 800
|3 051
|-15,4%
|144,0%
|Фьючерсы
|7 183
|8 492
|2 962
|-15,4%
|142,5%
|Опционы
|262
|308
|89
|-14,7%
|195,0%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|55
|70
|29
|-22,3%
|90,3%
|Рынок драгоценных металлов
|51
|64
|14
|-20,1%
|274,1%
|Рынок зерна и сахара
|4
|7
|15
|-43,0%
|-75,3%
|ВСЕГО
|126 117
|135 542
|74 756
|-7,0%
|68,7%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-ноябре 2023 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с январем-ноябрем 2022 года:
|11 мес. 2023 г.
|11 мес. 2022 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|233
|231
|2
|0,9%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|56 297
|31 751
|24 546
|77,3%
|Рынок акций, ДР и паев
|20 940
|16 806
|4 134
|24,6%
|Вторичные торги
|20 823
|16 805
|4 017
|23,9%
|акции российских эмитентов
|19 794
|16 260
|3 534
|21,7%
|акции иностранных эмитентов
|0
|136
|(136)
|-100,0%
|паи и ETF
|1 028
|409
|619
|151,1%
|Размещения/Выкуп
|117
|1
|116
|19472,9%
|Рынок облигаций
|35 358
|14 945
|20 413
|136,6%
|Вторичные торги
|10 154
|5 540
|4 614
|83,3%
|-ОФЗ/ОБР
|5 848
|3 718
|2 130
|57,3%
|-прочие облигации
|4 306
|1 822
|2 484
|136,3%
|Размещения
|25 204
|9 405
|15 799
|168,0%
|-ОФЗ/ОБР
|2 398
|1 699
|699
|41,2%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|5 242
|2 208
|3 034
|137,4%
|-прочие облигации - однодневные
|17 563
|5 498
|12 066
|219,5%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|752 128
|609 361
|142 767
|23,4%
|Операции РЕПО
|590 831
|495 217
|95 613
|19,3%
|-РЕПО без ЦК
|10 576
|68 923
|(58 347)
|-84,7%
|-РЕПО с ЦК
|327 323
|275 557
|51 766
|18,8%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|197 543
|119 691
|77 852
|65,0%
|-РЕПО с СУО в НРД
|55 389
|31 046
|24 343
|78,4%
|Депозиты и кредиты
|161 297
|114 144
|47 153
|41,3%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|289 343
|246 833
|42 510
|17,2%
|Сделки спот
|96 295
|91 300
|4 995
|5,5%
|Сделки своп и форварды
|193 048
|155 533
|37 515
|24,1%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|71 934
|73 134
|(1 201)
|-1,6%
|Фьючерсы
|69 337
|71 014
|(1 678)
|-2,4%
|Опционы
|2 597
|2 120
|477
|22,5%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|455
|156
|299
|192,0%
|Рынок драгоценных металлов
|412
|104
|309
|297,3%
|Рынок зерна и сахара
|43
|52
|(9)
|-17,6%
|ВСЕГО
|1 170 157
|961 236
|208 922
|21,7%