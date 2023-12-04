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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Объем торгов "Мосбиржи" в ноябре вырос на 68,7% в годовом исчислении

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.

В январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов увеличился на 21,7%, до 1 170,2 трлн рублей с 961,2 трлн рублей.

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с октябрем 2023 года и ноябрем 2022 года:

Ноябрь 2023 г. Окт. 2023 г. Ноябрь 2022 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 22 22 21 0,0% 4,8%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 978 7 526 4 530 -7,3% 54,0%
Рынок акций, ДР и паев 2 131 2 241 859 -4,9% 148,1%
Вторичные торги 2 117 2 237 859 -5,4% 146,4%
акции российских эмитентов 1 949 2 079 811 -6,3% 140,3%
акции иностранных эмитентов 0 0 0
паи и ETF 168 159 48 5,8% 249,7%
Размещения/Выкуп 14 4 0 258,0%
Рынок облигаций 4 847 5 285 3 671 -8,3% 32,0%
Вторичные торги 1 642 1 889 549 -13,1% 199,2%
-ОФЗ/ОБР 1 159 1 432 286 -19,1% 304,9%
-прочие облигации 483 457 262 5,6% 83,9%
Размещения 3 205 3 395 3 122 -5,6% 2,7%
-ОФЗ/ОБР 276 119 1 342 132,6% -79,4%
-прочие облигации - кроме однодневных 635 580 420 9,5% 51,3%
-прочие облигации - однодневные 2 294 2 697 1 361 -14,9% 68,6%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 76 543 86 270 52 350 -11,3% 46,2%
Операции РЕПО 64 861 70 892 40 396 -8,5% 60,6%
-РЕПО без ЦК 327 682 1 731 -52,1% -81,1%
-РЕПО с ЦК 36 778 40 055 26 259 -8,2% 40,1%
-РЕПО с ЦК с КСУ 22 901 25 923 10 260 -11,7% 123,2%
-РЕПО с СУО в НРД 4 855 4 232 2 145 14,7% 126,3%
Депозиты и кредиты 11 681 15 379 11 955 -24,0% -2,3%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 35 096 32 875 14 796 6,8% 137,2%
Сделки спот 9 884 11 368 6 352 -13,0% 55,6%
Сделки своп и форварды 25 212 21 508 8 444 17,2% 198,6%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 446 8 800 3 051 -15,4% 144,0%
Фьючерсы 7 183 8 492 2 962 -15,4% 142,5%
Опционы 262 308 89 -14,7% 195,0%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 55 70 29 -22,3% 90,3%
Рынок драгоценных металлов 51 64 14 -20,1% 274,1%
Рынок зерна и сахара 4 7 15 -43,0% -75,3%
ВСЕГО 126 117 135 542 74 756 -7,0% 68,7%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-ноябре 2023 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с январем-ноябрем 2022 года:

11 мес. 2023 г. 11 мес. 2022 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 233 231 2 0,9%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 56 297 31 751 24 546 77,3%
Рынок акций, ДР и паев 20 940 16 806 4 134 24,6%
Вторичные торги 20 823 16 805 4 017 23,9%
акции российских эмитентов 19 794 16 260 3 534 21,7%
акции иностранных эмитентов 0 136 (136) -100,0%
паи и ETF 1 028 409 619 151,1%
Размещения/Выкуп 117 1 116 19472,9%
Рынок облигаций 35 358 14 945 20 413 136,6%
Вторичные торги 10 154 5 540 4 614 83,3%
-ОФЗ/ОБР 5 848 3 718 2 130 57,3%
-прочие облигации 4 306 1 822 2 484 136,3%
Размещения 25 204 9 405 15 799 168,0%
-ОФЗ/ОБР 2 398 1 699 699 41,2%
-прочие облигации - кроме однодневных 5 242 2 208 3 034 137,4%
-прочие облигации - однодневные 17 563 5 498 12 066 219,5%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 752 128 609 361 142 767 23,4%
Операции РЕПО 590 831 495 217 95 613 19,3%
-РЕПО без ЦК 10 576 68 923 (58 347) -84,7%
-РЕПО с ЦК 327 323 275 557 51 766 18,8%
-РЕПО с ЦК с КСУ 197 543 119 691 77 852 65,0%
-РЕПО с СУО в НРД 55 389 31 046 24 343 78,4%
Депозиты и кредиты 161 297 114 144 47 153 41,3%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 289 343 246 833 42 510 17,2%
Сделки спот 96 295 91 300 4 995 5,5%
Сделки своп и форварды 193 048 155 533 37 515 24,1%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 71 934 73 134 (1 201) -1,6%
Фьючерсы 69 337 71 014 (1 678) -2,4%
Опционы 2 597 2 120 477 22,5%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 455 156 299 192,0%
Рынок драгоценных металлов 412 104 309 297,3%
Рынок зерна и сахара 43 52 (9) -17,6%
ВСЕГО 1 170 157 961 236 208 922 21,7%

Мосбиржа
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