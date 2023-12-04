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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Цукерберг продал акции Meta на $185 млн, впервые за два года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Марк Цукерберг продал акции своей компании Meta Platfroms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) впервые с ноября 2021 года на фоне роста их котировок, говорится в документах, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В ноябре различные организации, связанные с Цукербергом, продали около 682 тыс. акций Meta на сумму почти $185 млн.

Рыночная стоимость Meta с начала года по конец ноября взлетела на 172% - рекордными темпами среди крупнейших ИТ-компаний США, исключая только Nvidia Corp. Цена акций приближается к историческому максимуму, зафиксированному в 2021 году.

Цукерберг по-прежнему владеет около 13% Meta. Его состояние оценивается в $117,7 млрд.

Бизнесмен и его супруга Присцилла Чан ранее пообещали раздать на благотворительность 99% своих средств. Основанные ими благотворительные фонды занимаются продвижением равенства, борьбой с болезнями, биомедициной, доступным жильем и прочими инициативами.

Meta США Марк Цукерберг
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