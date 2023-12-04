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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Объем торгов Мосбиржи в ноябре вырос на 68,7% г/г до 126,1 трлн рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.

В январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов увеличился на 21,7%, до 1 квдрлн 170,2 трлн рублей с 961,2 трлн рублей.

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