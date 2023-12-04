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Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца 2023 года

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца 2023 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) продлил простой до конца этого года, сообщили "Интерфаксу" в Центре занятости населения Петербурга.

"Компания продлила простой на 502 человека до 31 декабря", - сказал представитель Центра занятости.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

В сентябре со ссылкой на вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова сообщалось, что автозавод Hyundai в Петербурге в ближайшее время приобретет местный инвестор, покупкой интересовалась одна российская компания.

Российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, интересовался калининградский "Автотор", который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером, а также с германской BMW развивает в домашнем регионе сотрудничество с китайскими марками (в частности, с BAIC, Kaiyi, SWM).

Об интересе "Автотора" к заводу ХММР "Интерфаксу" сообщал источник, знакомый с ходом обсуждения соответствующей инициативы. Собеседник говорил, что летом руководство Калининградской области направляло письмо с предложением рассмотреть возможность освоения производства "Автотором" на петербургской площадке Hyundai в адрес президента РФ Владимира Путина. Президент в свою очередь поручал Мантурову изучить эту инициативу.

Весной этого года южнокорейские СМИ сообщали, что покупателем российских активов Hyundai может стать казахстанский инвестор, однако официально эта информация не подтверждалась.

Завод ХММР в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

По итогам 2022 года предприятие снизило выручку в 4,1 раза, до 50,3 млрд рублей, получило 18,8 млрд рублей чистого убытка против 11,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Hyundai Петербург
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