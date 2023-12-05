Индекс PMI сферы услуг РФ в ноябре снизился до 52,2 пункта

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в ноябре 2023 года составил 52,2 пункта, опустившись с октябрьского значения в 53,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в ноябре составил 52,4 пункта по сравнению с 53,6 пункта в октябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Ноябрьские данные указали на самый слабый рост деловой активности сектора в текущей десятимесячной последовательности роста. Индекс продолжает опускаться с августовских максимумов.

Рост новых заказов в сфере услуг оказался самым медленным с мая, компании отмечали низкую покупательную способность клиентов, давившую на спрос.

Тем временем новые экспортные заказы росли значительными темпами, ставшими одними из самых высоких за девять лет сбора данных (поддержку оказывал сильный спрос со стороны соседних стран).

Более быстрое повышение производственных затрат отмечалось в прошлом месяце. Темпы инфляции издержек оказались высокими: бремя затрат росло на фоне увеличения расходов компаний на заработную плату и роста цен поставщиков.

Как следствие, компании вновь поднимали отпускные цены: они старалась переносить возросшие издержки на клиентов. При этом темпы роста отпускных цен оказались самыми мягкими с мая.

В ноябре компании увеличивали число новых сотрудников (четвертый месяц подряд). Рост занятости в целом был скромным, при этом темпы создания рабочих мест соответствовали октябрьским. Увеличение численности персонала связывалось с дальнейшим ростом новых заказов и нагрузкой на мощности.

Надежды на дальнейшее улучшение условий спроса, инвестиции в маркетинг и расширение клиентской базы поддерживали оптимизм российских поставщиков услуг в ноябре.