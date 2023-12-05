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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

МосБиржа ожидает роста объема торгов по итогам 2023 года примерно на 20%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в январе-ноябре 2023 года достиг максимума за всю историю, составив 1,2 квадриллиона рублей, сообщил журналистам председатель правления биржи Юрий Денисов.

Согласно презентации МосБиржи, по итогам 2023 года объем торгов может вырасти примерно на 20% по сравнению с 2022 годом.

Сейчас свыше 1 млн человек совершают сделки на МосБирже каждый день, отметил Денисов.

Совокупный объем торгов на рынках МосБиржи в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей. По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.

В январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов увеличился на 21,7%, до 1 квдрлн 170,2 трлн рублей с 961,2 трлн рублей.

Cовокупный объем торгов на рынках МосБиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона.

Юрий Денисов МосБиржа
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