Рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4% и снижением РТС на 0,1%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, ослабления рубля и просевшей нефти (Brent торгуется вблизи $77 за баррель); индекс РТС за минуту торгов просел на 0,1%, индекс МосБиржи прибавил 0,4% во главе с растущими бумагами Сбербанка в ожидании новостей с Дня инвестора банка.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3142,98 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1065,38 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 92,92 рубля (+0,65 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+1,2% и +1,2% "префы"), "Яндекса" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), TCS Group (+0,8%), бумаги "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), Polymetal (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", причин для роста рынка акций РФ все еще нет, индекс МосБиржи постепенно приближается к нижней границе боковика - 3000 пунктам.

Основной драйвер роста - слабеющий рубль - может исчезнуть в любой момент, а текущая тенденция связана с завершением ноябрьского налогового периода. В то же время факторы, негативно влияющие на индекс, остаются. Например, приближается заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке: большинство аналитиков ожидают ее повышения. При этом нефть марки Brent дешевеет уже 4 сессии подряд, снизившись до отметки $77 за баррель, отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, уверенное и безоткатное ослабление рубля продолжается пятый день подряд, в среду доллар поднялся уже в район 93 руб./$1, преодолев сопротивление 92,6 руб./$1.

Причины слабости рубля прежние – традиционное для декабря повышение объема денег в экономике, увеличение спроса на доллар и юань для зарубежного отдыха и как инструменты хеджирования рублевых позиций, а также снижение выручки нефтяного сектора вследствие падения цен на нефть и некоторого роста спреда Urals к Brent, полагает эксперт.

Следующей технической целью движения пары доллар/рубль станет район 97,5 руб./$1. Если данный путь будет пройден быстро, то там можно будет задумываться об открытии спекулятивных "шортов".

Нефть Brent после четырех дней падения уперлась в поддержку $77 за баррель. Здесь больше шансов на небольшой отскок, но и пробитие этого уровня не исключено, после чего целью снижения станет район $72 за баррель. Слабость рубля поддерживает индекс МосБиржи, который подает признаки разворота вверх, однако говорить о сломе краткосрочного нисходящего тренда пока рано, считает Антонов.

Спрос на акции Сбербанка в последние дни носит преимущественно спекулятивный характер – акции подбирают под День инвестора в надежде услышать позитивные новости. В этом году акции Сбера очень часто корректируются по факту состоявшегося события. "Однако на данную бумагу в среднесрочной перспективе мы смотрим позитивно, втайне ожидая, что Минфин РФ воплотит в жизнь свои задумки изъять у госбанков часть высоких доходов уходящего года через повышенные дивиденды", - полагает Антонов.

В целом, не исключен уход индекса МосБиржи в район 3000-3050 пунктов, заключил представитель "Алор брокер".

Фондовые индексы США и Азии

В США во вторник индексы акций показали смешанную динамику: просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,1%), подрос Nasdaq (+0,3%).

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась 5 декабря до минимума за три месяца на фоне усилившихся ожиданий рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в 2024 году, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года.

На текущей неделе выйдут и другие отчеты по этому рынку: в среду отраслевая организация ADP обнародует данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре, а в пятницу Минтруда - общий ноябрьский отчет о безработице.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

ФРС, которая проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе - 12-13 декабря, внимательно отслеживает данные по рынку труда.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Экономика Австралии в III квартале выросла на минимальные с июля-сентября прошлого года 0,2% в квартальном выражении, говорится в опубликованном в среду отчете Австралийского бюро статистики (ABS). Оценка роста ВВП во II квартале подтверждена на уровне 0,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,4% и в июле-сентябре.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после отката накануне до минимумов с июля.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $77,34 за баррель (+0,2% и -1,1% накануне), январская цена WTI - $72,34 за баррель (+0,04% и -1% во вторник).

Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил во вторник, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду в 18:30. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.