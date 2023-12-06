Сбер планирует развиваться органически, не исключает покупки некоторых сервисов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует развиваться органическим путем, не исключает приобретения некоторых сервисов для пополнения экосистемы, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Будем придерживаться органического пути (развития - ИФ), хотя в каких-то сегментах возможна покупка каких-то сервисов, это когда-нибудь да случается, но наш ключевой путь - это органическое развитие. У нас всего достаточно, будем развиваться", - сказал Греф в рамках "Дня инвестора" Сбербанка в среду.

Он добавил, что IPO дочерних компаний возможно по мере их развития, но в ближайшее время пока не планируется.

"В ближайшее время, в следующем году, насколько я помню, мы не планируем ничего", - отметил глава Сбербанка.

Приобретать активы за рубежом, в частности, в дружественных странах, кредитная организация не собирается, добавил Греф.