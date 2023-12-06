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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минсельхоз заявил о снижении рентабельности сельского хозяйства в 2023 году до 19,1%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рентабельность сельского хозяйства РФ в этом году снизится до 19,1% с 20,3% в 2022 году. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на парламентских слушаниях в среду в Госдуме.

Этот показатель учитывает субсидии. Без них рентабельность прогнозируется в 15,8% против 16,3%.

Как отметила Фастова, доля прибыльных хозяйств по итогам этого года может составить 86,7% против 86,1% в прошлом году. Удельный вес таких хозяйств с 2014 года стабильно превышает показатель в 80%.

"В то же время есть отрасли, которые без господдержки были бы убыточными. Это, прежде всего, производство мяса крупного рогатого скота и баранины: если бы не было поддержки, они бы были минусовыми. По сути, субсидии дают возможность эти направления сохранять, они идут с минимальной рентабельностью", - сказала замминистра.

Согласно ее презентации, средняя рентабельность этих отраслей за 2018-2022 годы составила 2,5% и 3,5% соответственно.

В этом же ряду и молочная отрасль, которая все еще во многом зависит от господдержки. Ее рентабельность за этот период составила 28,1%.

"Что касается зерновых, то здесь влияние господдержки минимальное, но и рентабельность за последние три года достаточно высокая - 41,8%. Однако в этом году она будет меньше - 30%", - сообщила Фастова.

Как сообщается в ее презентации, выручка сельхозорганизаций в этом году ожидается на уровне 4 трлн 997,9 млрд рублей против с 4 трлн 688,3 млрд рублей в 2022 году, себестоимость - 3 трлн 864,2 млрд рублей против 3,591,6 млрд рублей. Прибыль с учетом субсидий в этом году может увеличиться до 799,9 млрд рублей с 790,1 млрд рублей в прошлом году, без субсидий - до 660 млрд рублей с 634 млрд рублей соответственно.

Существенный рост выручки и прибыли наблюдается в отрасли с 2020 года, подчеркивается в презентации.

Минсельхоз
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