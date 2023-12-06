Курс рубля закончил день вблизи минимумов за несколько недель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам среды, обновили в ходе торгов максимумы за несколько недель. Рубль развернулся вниз и подешевел к бивалютной корзине на фоне усиления падения цен на нефть и отсутствия важных новостей относительно визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Курс доллара составил 92,82 руб. в 19:00, что на 54,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 93 руб. впервые с 3 ноября. Евро к этому времени стоил 100,15 руб., подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,63 копейки, до 96,12 руб. Курс китайского юаня вырос на 6,75 копейки - до 12,95 руб. Ранее юань рос выше 13 руб. впервые с 23 октября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно подешевел к основным валютам по итогам волатильных торгов среды; в ходе торгов он сначала достигал минимальных отметок за несколько недель в парах с ними, а затем резко рос на ожиданиях результатов переговоров президента РФ с главами ОАЭ и Саудовской Аравии после того, как на предыдущей неделе состоялось заседание ОПЕК+. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

Президент РФ Владимир Путин в среду вечером прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем этой страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияд глава российского государства прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где ранее в среду также провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ход специальной военной операции на Украине и тематику присоединения ОАЭ к БРИКС в 2024 году.

Те же темы будут и на повестке дня переговоров с саудовским наследным принцем. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в формате ОПЕК+.

В составе делегации, сопровождающей Путина: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы Роскосмоса, Росатома и РФПИ Юрий Борисов, Алексей Лихачев и Кирилл Дмитриев, а также помощники главы государства Игорь Левитин и Максим Орешкин, а также представители российского бизнеса.

ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 3,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 1-5 декабря). По сравнению с опросом ЦБ в октябре консенсус-прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в октябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 2,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год также существенно вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 7,6% (что выше прогноза ЦБ в 7,0-7,5%), тогда как в сентябре прогнозировали на уровне 7,0%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на всем горизонте - до 9,9% годовых (+0,1 п.п. к октябрьскому прогнозу) в среднем в 2023 году, 14,0% годовых (+1,4 п.п.) в среднем в 2024 году, 9,0% годовых (+0,8 п.п.) в среднем в 2025 году, 7,0% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2026 году. Экономисты также повысили оценку нейтральной ключевой ставки до 6,5% годовых (+0,5 п.п. к октябрьскому прогнозу).

Аналитики пересмотрели траекторию курса в сторону более сильного рубля на всем горизонте, но с прежней тенденцией к постепенному ослаблению. Прогноз среднегодового курса доллара на 2023 год - 85,4 руб. (предполагает средний курс в декабре 2023 года 93,6 рубля за доллар), на 2024 год - 92,0 руб. за доллар (против 94,0 руб. по опросу в октябре), на 2025 год - 93,0 руб. (97,5 руб.), на 2026 год - 94,8 руб. (98,2 руб.).

Курс рубля сейчас находится на сбалансированном уровне, нет большого потенциала ни для его укрепления, ни для ослабления, тем временем высказал мнение президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "При том сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, мы исследовали и импорт, и экспорт, нам кажется, сегодняшний курс рубля - он более-менее сбалансирован", - сообщил Греф журналистам в рамках "Дня инвестора" Сбербанка.

Фундаментальный уровень курса он оценивает примерно в 90 рублей за доллар.

"Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - отметил Греф. Он подчеркнул, что предсказывать курс рубля, особенно в текущих условиях повышенной волатильности, дело неблагодарное.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта подешевела как к доллару, так и к евро, причем, ослабление рубля по отношению к доллару наблюдается уже на протяжении пятой торговой сессии подряд. "Сегодня курс американской валюты впервые с 3 ноября превышал 93 рубля. Одним из факторов в пользу ослабления рубля может выступать дешевеющая нефть - несмотря на усилия ОПЕК+ по балансировке рынка за счет дополнительных сокращений добычи, ближайший фьючерс на Brent дешевеет на бирже ICE на протяжении пятой торговой сессии подряд, в среду обновив минимум с 6 июля. Из событий, способных оказать влияние как на динамику нефти, так и на валютный курс, можно упомянуть визит президента РФ в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Если говорить о зарубежной статистике, в пятницу в США опубликуют данные по безработице и числу занятных в несельскохозяйственном секторе за ноябрь", - говорит Беспалов.

"В первой половине торгового дня в среду ослабление рубля, наблюдаемое с конца ноября, продолжилось. Во второй половине дня ситуация изменилась, и российская валюта быстро отыграла утренние потери среды и вечерние потери вторника. Отметим, что дневной минимум по паре был достигнут после комментариев главы Сбербанка Германа Грефа о том, что фундаментальный уровень курса он сейчас видит на уровне 90 руб. за USD", - пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ближе к окончанию рабочего дня курс, по его словам, вернулся на уровень выше 93 руб. Основная часть движения USD в сторону указанной отметки произошла после публикации ЦБ обновленного макроэкономического опроса. (. . .) "Мы полагаем, что в условиях несколько возросшего давления на рубль более равномерная продажа валютной выручки экспортерами в рамках указа помогает ограничивать потери российской валюты. Если санкционная тематика в ближайшее время не получит своего продолжения, доллар начнет встречать сопротивление на уровне выше 93 руб. Затем рынок сфокусируется на ожидании очередного заседания Банка России: вероятность нового повышения ставки и сохранения жесткой риторики все еще играет в пользу рубля, а его ослабление за последние дни лишь повышает возможность нового ужесточения ДКП", - считает Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок усилили темпы падения вечером в среду, несмотря на данные о более заметном снижении запасов в США, чем ожидали аналитики.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 2,58% - до $75,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,07% и составили $70,09 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей до 445 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения - на 1,35 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного на прошлой неделе добровольного сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+ на совокупные 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 декабря на 1,2003 рубля, до 92,7826 руб., и увеличил курс евро на 1,0013 рубля, до 100,1353 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду увеличился 1,0603 рубля по отношению ко вторнику и составил 92,6283 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,0345 рубля и составил 92,7591 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 785,131 млн, из которых $462,625 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 322,506 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,014 рубля, до 100,1442 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 85 копеек, до 100,1107 руб. Объем торгов евро составил EUR542,239 млн, из которых EUR128,484 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,755 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 декабря уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 14,7% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 14,95% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,7% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,39% годовых.