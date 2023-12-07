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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

"Мосгорломбард" оценен для IPO в 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации "префов"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", в четверг начинает сбор заявок в рамках IPO, ценовой диапазон установлен в размере 3,1-3,5 руб. за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Он соответствует капитализации в диапазоне 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации "префов".

Уставный капитал ПАО "МГКЛ" сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. и 27 430 привилегированных акций номиналом 100 руб. Доля "префов" в уставном капитале - 23,91%, обыкновенных акций - 76,09%. Предполагается, что после размещения произойдет дробление привилегированных акций, в результате чего их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. После дробления "префы" могут быть конвертированы в обыкновенные, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий. В таком случае в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций, размещенных посредством конвертации в них "префов", уставный капитал будет состоять из 1 млрд 147,2 млн обыкновенных акций (без учета размещаемых в ходе IPO).

По результатам конвертации уставный капитал будет состоять на 100% из обыкновенных акций в количестве 1 147 200 000 штук без учёта дополнительных акций, которые будут размещены в ходе IPO.

Ожидается, что окончательная цена размещения будет объявлена по результатам сбора заявок, который начнется 7 декабря и завершится 13 декабря 2023 года.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что по результатам размещения free float может составить до 36%.

Ранее Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО "МГКЛ" в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, тикер эмитента - MGKL. Ожидается, что торги акциями начнутся 14 декабря.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).

Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2023 года составила 55,8 млн рублей против убытка 17,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года. EBIТDA составила 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.

Согласно актуальной дивидендной политике, "МГКЛ" планирует выплатить до 25% от чистой прибыли по итогам 2023 года. По результатам 2024-го и следующих годов на дивиденды планируется направлять от 25% и до 50% от чистой прибыли.

По данным на конец сентября 2023 года основными акционерами МГКЛ являются Игорь Романов (20,42%), Анна Попова (14,85%), гендиректор Алексей Лазутин (13,08%), Регина Свёнтковская (13%) и Елена Жирных (13%), миноритариям принадлежит 25,6%.

Московская биржа Мосгорломбард Москва
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