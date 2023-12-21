"Мосгорломбард" перезапускает сбор заявок на IPO на фоне недостатка спроса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Мосгорломбард" перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке - первая попытка не принесла достаточного количества заявок инвесторов.

ПАО "МГКЛ" объявило о начале сбора заявок в рамках первичного размещения 7 декабря, ценовой диапазон был установлен в размере 3,1-3,5 руб. за обыкновенную акцию. Он соответствовал капитализации в диапазоне 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации привилегированных акций. Изначально заявки планировалось собрать до 13 декабря, затем крайний срок был сдвинут на 21 декабря, а основные акционеры пролонгировали обязательство lock-up, которое берут на себя в рамках сделки. Ранее на этой неделе "Мосгорломбард" сообщил, что размещение может пройти по нижней границе диапазона.

Однако спрос оказался недостаточным, следует из комментария главы компании.

"Собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей сделки (...) Мы приняли взвешенное решение изменить параметры размещения и установить новый ценовой диапазон ниже границ предыдущего", - сказал генеральный директор "МГКЛ" Алексей Лазутин, слова которого приводит пресс-служба компании.

Новый ценовой диапазон - 2,5-2,55 руб./акция, говорится в сообщении "МГКЛ". Он соответствует капитализации 2,87-2,92 млрд руб. при условии конвертации "префов".

Новый период сбора заявок продлится с 21 по 27 декабря включительно. Заявки, поданные с 7 по 20 декабря, аннулированы, говорится в сообщении "Московской биржи". Новая ожидаемая дата начала торгов - 28 декабря. Тикер эмитента - MGKL. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии - до 322,58 млн шт.

Уставный капитал ПАО "МГКЛ" сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. и 27 тыс. 430 привилегированных акций номиналом 100 руб. Доля "префов" в уставном капитале - 23,91%, обыкновенных акций - 76,09%. Предполагается, что после размещения произойдет дробление привилегированных акций, в результате чего их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. После дробления "префы" могут быть конвертированы в обыкновенные, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий. В таком случае в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций, размещенных посредством конвертации в них "префов", уставный капитал будет состоять из 1 млрд 147,2 млн обыкновенных акций (без учета размещаемых в ходе IPO).

Как сообщалось, привлеченные в ходе IPO средства "МГКЛ" планирует направить на развитие компании, в том числе на цифровизацию и расширение розничной сети в Московском регионе.

Принять участие в IPO могут российские квалифицированные и институциональные инвесторы, а также неквалифицированные - при условии прохождения тестирования. Агентом по размещению выступает ИФК "Солид".

Принявшие участие инвесторы получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене IPO до 20% от количества акций, приобретенных ими в рамках IPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта, акции по оферте будут продаваться из бумаг, принадлежащих основных акционерам, дополнительная эмиссия для этого не предполагается.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).

Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2023 года составила 55,8 млн рублей против убытка 17,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года. EBIТDA составила 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.

Согласно дивидендной политике, "МГКЛ" планирует выплатить до 25% от чистой прибыли по итогам 2023 года. По результатам 2024 и следующих годов на дивиденды планируется направлять от 25% и до 50% от чистой прибыли.

По данным МГКЛ, на конец сентября 2023 года ее основными акционерами являются Игорь Романов (20,42%), Анна Попова (14,85%), гендиректор Алексей Лазутин (13,08%), Регина Свёнтковская (13%) и Елена Жирных (13%), миноритариям принадлежит 25,6%.