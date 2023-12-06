Минфин РФ с начала IV квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд рублей

Ведомство перевыполнило квартальный план на 4,5%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России с начала четвертого квартала разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 522,503 млрд рублей по номиналу, перевыполнив квартальный план на 4,5%. Всего с начала года и по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на общую сумму почти 2,797 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", перевыполнение Минфином квартального плана по объему размещений гособлигаций произошло впервые в этом году, чему в значительной степени способствовало общее сокращение программы внутренних заимствований на 2023 год, и планов на четвертый квартал в частности, о чем было объявлено ведомством в конце сентября.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ в четвертом квартале 2023 года запланировал разместить ОФЗ общим объемом до 500 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 13 аукционных дней - по четыре в октябре и декабре, пять - в ноябре. Таким образом, до конца года осталось еще три аукционных дня (13, 20 и 27 декабря), за которые Минфин может разместить еще некоторый объем ОФЗ, увеличив тем самым показатели перевыполнения квартального плана.

Первые два квартала 2023 года Минфин незначительно недовыполнял свои планы по размещениям ОФЗ. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом - на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей.

Третий квартал поставил перед Минфином дополнительные вызовы: в августе ведомство было вынуждено пропустить один из аукционных дней (16 августа) на фоне скачка волатильности после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% годовых на внеочередном заседании, а 6 и 27 сентября первичные аукционы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен. Таким образом, в III квартале были размещены бумаги лишь на 700,1 млрд рублей при плане в 1 трлн рублей (то есть план размещения был выполнен лишь на 70%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце сентября заявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2023 год примерно на 1 трлн рублей на фоне роста аппетитов банков, инвестирующих в ОФЗ, к ставкам, по которым размещаются гособлигации. "Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пускай сидят теперь (банки - ИФ) и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал тогда Силуанов. Он напомнил, что в 2023 году план по заимствованиям составлял около 3,5 трлн рублей (2,5 трлн рублей было предусмотрено программой заимствований; дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн рублей, чтобы заместить использование средств ФНБ).

"За полугодие мы шли примерно вровень с планом, сейчас несколько аукционов у нас не состоялись, поскольку инвесторы, банкиры предлагали слишком высокие проценты по нашим заимствованиям. Мы отказывались брать по таким процентам, потому что это изменит и в целом бенчмарки, да и изменится стоимость кредитов для бизнеса", - пояснил Силуанов.