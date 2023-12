Moody's ухудшило прогнозы рейтингов восьми китайских банков, Alibaba и Tencent

Агентство также ухудшило прогнозы рейтингов Гонконга и Макао

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз для рейтингов восьми китайских банков до "негативного" со "стабильного" после аналогичного действия в отношении суверенного рейтинга КНР.

Рейтинговое действие касается Agricultural Development Bank of China, China Development Bank, The Export-Import Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China и Postal Savings Bank of China, говорится в пресс-релизе агентства.

Ухудшение прогнозов для этих кредитных организаций прежде всего обусловлено изменением прогноза суверенного рейтинга Китая. Moody's ожидает, что власти будут избирательнее оказывать поддержку испытывающим финансовые трудности предприятиям.

Агентство также подтвердило "стабильный" прогноз для рейтингов китайских Bank of Communications и China Merchants Bank и рейтинги всех десяти упомянутых банков.

Кроме того, на "негативный" со "стабильного" изменены прогнозы рейтингов Гонконга, Макао, 10 китайских страховщиков и 18 нефинансовых компаний, включая Alibaba и Tencent.

Во вторник Moody's аналогичным образом изменило прогноз рейтинга Китая, при этом долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "А1".

"Изменение прогноза на "негативный" отражает растущее число признаков того, что правительство и госсектор будут предоставлять финансовую поддержку испытывающим долговую нагрузку региональным и местным органам власти и госпредприятиям, что создает масштабные риски ухудшения финансовой, экономической и институциональной силы Китая", - пояснило агентство свое рейтинговое действие в отношении суверенного долга КНР.