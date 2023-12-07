Путин поручил упростить эмиссию бумаг небольших высокотехнологичных компаний

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ упростить эмиссию ценных бумаг высокотехнологичных быстрорастущих стартапов.

"Отдельные решения нужны для капитала быстрорастущих высокотехнологичных бизнесов. Здесь, как правило, из активов - только одна идея ценная, новая технология и большое желание их реализовать, а ресурсов для развития, для выхода на рынок, как правило, не хватает", - сказал Путин в четверг на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Правительству и Банку России нужно обратить повышенное внимание на этот сегмент, отметил он.

"В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний, причем не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов", - добавил Путин.