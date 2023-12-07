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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЦБ назвал скупку физлицами акций с плечом риском для финрынка в случае шоков

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Частные инвесторы наращивают покупки российских акций за счет заемных средств, пока объемы задолженности перед брокерами небольшие, но вынужденное закрытие маржинальных позиций при реализации шоков усилит волатильность на рынке. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Инвесторы используют заемные средства для покупки акций "в существенных объемах", пишет ЦБ. По его данным, с 30 апреля по 31 октября розничные клиенты нарастили заимствования у брокеров более чем на 37 млрд руб. (на 30 апреля совокупная величина привлеченных средств по операциям репо составила 68 млрд руб., на 31 октября - 105 млрд руб.). В то же время их объемы чистых покупок российских акций на Мосбирже с мая по октябрь составили 105 млрд руб.

"Отношение задолженности по репо физических лиц клиентов брокеров-НФО к совокупным активам на брокерских счетах на текущий момент ограничено (менее 3%), вместе с тем закрытие маржинальных позиций может усилить краткосрочную волатильность в случае неблагоприятной ситуации на рынке", - отмечает ЦБ.

Снизить влияние таких операций можно в том числе за счет ограничения максимального плеча при использовании маржинальных займов, добавляет регулятор. ЦБ напомнил, что в 2022 году в качестве ответной меры на рост волатильности на фондовом рынке вводил временный понижающий коэффициент, который ограничивал максимальное плечо при использовании заемных средств.

Банк России также планирует ввести новую категорию клиентов брокеров – с начальным уровнем риска, для которой размеры плеча будут ниже, чем у других категорий инвесторов.

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