Рубль по итогам четверга ускорил темпы роста к основным валютам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после падения накануне благодаря поддержке новостного фона.

Курс доллара США составил 92,1 руб. в 19:00, что на 72 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 93,56 руб. впервые с 3 ноября. Евро к этому времени стоил 99,44 руб., подешевев на 71,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 71,78 копейки, до 95,4 руб. Курс китайского юаня снизился на 9,4 копейки - до 12,85 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к основным валютам в ходе вечерней сессии в четверг. Позитивное влияние на участников торгов произвели некоторые свежие данные российский статистики, включая данные о состоянии бюджета, а также ряд заявлений официальных лиц РФ.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре исполнен с дефицитом на уровне около 0,5% ВВП, консолидированный бюджет за этот период был профицитным, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За 11 месяцев текущего года дефицит бюджета РФ составил 878 млрд рублей, это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 млрд рублей", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!", организованном ВТБ.

"То есть в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном здоровом состоянии", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что по предварительной оценке Федерального казначейства консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2023 года исполнен с профицитом 212,8 млрд рублей, федеральный бюджет РФ - с дефицитом 1 трлн 49,9 млрд рублей.

Законом на 2023 год запланирован дефицит федерального бюджета в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей) в октябре (эти данные раскрываются с лагом в один месяц) увеличилось до 91% с 77% в сентябре.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), являющиеся крупнейшими продавцами на рынке спот, в ноябре реализовали валюту на 516 млрд рублей, что на 37,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в ноябре увеличился практически вдвое - до 304,4 млрд рублей (в октябре - 159,3 млрд рублей).

Нерезиденты из дружественных стран нарастили покупки валюты на 27,1% - до 267,7 млрд рублей (в октябре - 210,6 млрд рублей). Спрос на валюту предъявляют в основном компании - клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию, и в меньшей степени клиенты - физлица, которые меняют рубли, ранее переведенные из России.

Население в ноябре, как и месяцем ранее, продолжило действовать контрциклически и купило валюту на фоне укрепления рубля на 162,9 млрд рублей (в октябре - на 120,9 млрд рублей), из них на биржевом валютном рынке покупки составили 115,3 млрд рублей, через крупнейшие банки - 47,6 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

В начале декабря рубль продолжил ослабляться под влиянием календарного снижения предложения валюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй половине) и устойчивых объемов покупки валюты для оплаты импорта, отмечает ЦБ. При этом среднедневной объем продаж крупнейших экспортеров в первую неделю декабря был сопоставим со среднедневным объемом их продаж в первую неделю ноября, подчеркивает регулятор.

Участники рынка продолжали анализировать визиты Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые состоялись накануне.

В ходе визитов были подтверждены договоренности в рамках ОПЕК+, участники переговоров условились продолжить взаимодействие, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос о том, были ли достигнуты какие-либо конкретные договоренности в ходе визита Путина на Ближний Восток, Песков сказал: "Конкретные договоренности были достигнуты буквально неделей ранее по линии ОПЕК+, и (...) эти договоренности были подтверждены, они нашли свое подтверждение".

"Стороны высоко оценили взаимное сотрудничество в ходе достижения этих договоренностей и условились продолжать взаимодействие", - заключил Песков.

Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество в области нефти и газа, подчеркнули важность продолжения формата ОПЕК+ для стабилизации мировых энергетических рынков, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров их лидеров - президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда - в Эр-Рияде.

Стороны отметили усилия двух стран в рамках сделки ОПЕК+ и призвали всех участников альянса присоединиться к исполнению соглашения "таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики".

Кроме того, РФ и Саудовская Аравия договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, речь идет о закупках, поставках и стандартизации оборудования, услугах по исследованиям и разработкам в нефтегазовой области, а также нефтехимии.

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 г., говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений - 1 марта 2024 года", - говорится в документе.

"Чтобы усилить эффективность этих мер, те страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему отслеживания и сертификации таких алмазов внутри G7. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - отмечается в нем.

Цены на нефть продолжают умеренный подъем вечером в четверг, восстанавливаясь после падения до минимумов с июля по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московкому времени подорожали на 0,4% - до $74,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,62% и составили $69,81 за баррель.

До этого нефть дешевела пять сессий подряд и завершила торги в среду на минимумах с конца июня.

Падение цен вызвали итоги встречи ОПЕК+, состоявшейся в конце ноября и не впечатлившей инвесторов, пишет MarketWatch. В частности, участники рынка сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 декабря на 21,72 копейки, до 92,5654 руб., и уменьшил курс евро на 32,22 копейки, до 99,8131 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 6,08 копейки по отношению к среде и составил 92,5675 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 15,85 копейки и составил 92,6006 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 629,105 млн, из которых $417,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 212,009 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 33,29 копейки, до 99,8113 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 27,44 копейки, до 99,8363 руб. Объем торгов евро составил EUR552,262 млн, из которых EUR155,928 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 декабря уменьшилась на 15 базисных пунктов - до 14,55% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 1 базисный пункт - до 14,96% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,73% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,44% годовых.