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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва заметно растут на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1675 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 12,8665 руб.

США Московская биржа
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